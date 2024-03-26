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Мостовой: благодаря Радимову я узнал про Лещука, а кто это? Откуда я мог про него знать?

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о голкипере "Динамо" Игоре Лещуке.
Фото: ФК "Динамо"
"Я спросил у Радимова, кто такой Лещук? Да, было такое. До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь "Динамо". Я не знал об этом. Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева. Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: "Кто это?". Благодаря Радимову я узнал про Лещука", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 700 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. "Бело-голубые" сыграют с хабаровским СКА в плей-офф Пути регионов Кубка России. Ранее московский клуб уступил команде Сергея Семака в 1/4 финала Пути РПЛ и опустился в нижнюю сетку.

Александр Мостовой Динамо Игорь Лещук
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