"Сейчас никто не выходил на нас с предложением по новому контракту. Наверное, ближе к лету обсудим этот вопрос. Конечно, Владимир хочет остаться в "Оренбурге". У нас хорошие отношения с клубом. Думаю, всё будет хорошо", - цитирует Пушкина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Владимир Обухов провел за "Оренбург" 19 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 350 тысяч евро, контракт форварда с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее Обухов выступал за "Кубань", "Ростов" и "Спартак-2". После 20-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.
Агент: Обухов хочет остаться в "Оренбурге", но сейчас никто не выходил на нас с предложением по новому контракту
Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Владимира Обухова, заявил, что его клиент хотел бы остаться в клубе.
Фото: ФК "Оренбург"