"Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно. Чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь.", - заявила Карпина.
Ранее в прессе появилась информация о желании Российского Футбольного Союза продлить контракт с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Действующее соглашение 55-летнего специалиста с национальной командой подходит к концу 31-го июля 2024-го года.
Напомним, Карпин совмещает работу в сборной России с работой в "Ростове". Контракт тренера с клубом действует до конца сезона 2025/26. В начале этого года жена Карпина с детьми переехали в Эстонию.
Источник: "РБ Спорт"
Жена Карпина: впервые слышу о переговорах с РФС
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина прокомментировала новости о возможном продлении контракта специалиста с РФС.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной