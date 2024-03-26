Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 0 1 0
ГибралтарЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
ГрецияЗавершен
Уэльс
0 - 0 0 0
Польша1 тайм
Украина
0 - 1 0 1
Исландия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
1 - 1 1 1
ЛихтенштейнЗавершен
Финляндия
2 - 1 2 1
ЭстонияЗавершен
Мальта
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
КосовоЗавершен
Норвегия
1 - 1 1 1
СловакияЗавершен
Чехия
1 - 1 1 1
Армения2 тайм
Дания
1 - 0 1 0
Фарерские острова2 тайм
Румыния
0 - 2 0 2
Колумбия1 тайм
Англия
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
Германия
1 - 1 1 1
Нидерланды1 тайм
Ирландия
0 - 1 0 1
Швейцария1 тайм
Люксембург
1 - 1 1 1
Казахстан1 тайм
Австрия
1 - 1 1 1
Турция1 тайм
Шотландия
0 - 1 0 1
Северная Ирландия1 тайм
Франция
1 - 1 1 1
Чили1 тайм
Египет
1 - 0 1 0
Хорватия1 тайм
Испания
23:30
БразилияНе начат

Жена Карпина: впервые слышу о переговорах с РФС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина прокомментировала новости о возможном продлении контракта специалиста с РФС.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной
"Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно. Чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь.", - заявила Карпина.

Ранее в прессе появилась информация о желании Российского Футбольного Союза продлить контракт с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Действующее соглашение 55-летнего специалиста с национальной командой подходит к концу 31-го июля 2024-го года.

Напомним, Карпин совмещает работу в сборной России с работой в "Ростове". Контракт тренера с клубом действует до конца сезона 2025/26. В начале этого года жена Карпина с детьми переехали в Эстонию.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Карпин Дарья Карпина Сборная России РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится