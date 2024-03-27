"Информацию о вероятном продлении контракта сборной России с Карпиным воспринял как должное. В нынешних обстоятельствах нет причин что-либо менять. Сейчас нет никакого смысла в замене тренера национальной команды. Резюмируя вопрос о совмещении Карпиным должностей в сборной и "Ростове", могу сказать, что оно точно никому не навредило", - заявил Непомнящий.
Валерий Карпин работает главным тренером сборной России с лета 2021-го года. Под его руководством национальная команда провела 17 встреч, 10 из которых завершились победами, 6 матчей были сыграны вничью и 1 игра привела к поражению. В последнем матче под руководством Валерия Карпина сборная России переиграла сборную Сербии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Москве 21-го марта.
Действующий контракт 55-летнего наставника, который также возглавляет в РПЛ "Ростов", со сборной подходит к концу летом этого года. Недавно появилась информация, о намерении РФС пролонгировать действующий трудовой договор с Карпиным до 2026-го года.
Источник: "legalbet"
Непомнщий: менять Карпина нет никакого смысла. Совмещение в сборной России и "Ростове" никому не навредило
Экс-главный тренер сборной России Валерий Непомнящий прокомментировал слухи о возможном продлении контракта между РФС и действующим наставником сборной Валерием Карпиным.
Фото: "Чемпионат"