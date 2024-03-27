"Возможное продление контракта с Карпиным - хорошая новость для российского футбола. Надеюсь, что ничего не сорвется и новое соглашение будет подписано, потому что Карпин справляется со своей работой хорошо. На сегодняшний день Карпин - лучший вариант для национальной команды из всех возможных", - поделилась Смородская.
Ранее российские СМИ сообщили о намерении РФС продлить контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. По информации источников, новое соглашение между Российским Футбольным Союзом и 55-летним тренером будет подписано на 2 года. Напомним, Валерий Карпин совмещает работу во главе сборной России с работой главным тренером в "Ростове".
В текущем розыгрыше РПЛ "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 27 очков в 20-ти матчах. Сборная России под руководством Валерия Карпина провела в 2024-м году один матч. В товарищеской игре в Москве 21-го марта была разгромлена сборная Сербии (4:0) - будущий участник финальной стадии Чемпионата Европы-2024.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: продление контракта с Карпиным - хорошая новость для российского футбола
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможное продление контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.
Фото: РИА Новости