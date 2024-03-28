Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился своим мнением относительно нынешних футболистов «железнодорожников». По словам Белоуса, сейчас у «красно-зеленых» собраны очень качественные футболисты, которые выступают под руководством молодого главного тренера. Белоус считает, что из-за возраста тренера присутствует нестабильность в результате команды.
«Локомотиву» нужен результат, но пока его нет. В команде самые перспективные российские футболисты. Они уже сегодня играют на самом высоком уровне», - передает слова Белоуса «РБ Спорт».
Белоус: в "Локомотиве" самые перспективные российские футболисты
Экс-вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о молодежи футбольного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"