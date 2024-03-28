Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился своими рассуждениями касательно грядущего противостояния «красно-синих» с «Сочи» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, что «леопардовые» примут москвичей в родном Сочи на стадионе «Фишт». Начало противостояния назначено на 30 марта в 16:30 по московскому времени.
«У команд разные задачи, ведь ЦСКА наверняка хочет побороться за медали, а «Сочи» — сохранить прописку в РПЛ. ЦСКА может победить за счет класса своих игроков, но легкой прогулки точно не будет. Будем надеяться, что ЦСКА сможет решить свою задачу на этот матч и набрать три очка, но сделать это будет довольно сложно», - передает слова Новикова «РБ Спорт».
На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в активе. В свою очередь Сочи» находится на последнем месте в Российской Премьер-Лиге и имеет риск покинуть элитный дивизион по окончанию сезона.
Экс-игрок ЦСКА Новиков: легкой прогулки для "армейцев" в матче с "Сочи" не будет
Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков высказался касательно будущего матча между «армейцами» и «Сочи».
Фото: ПФК ЦСКА