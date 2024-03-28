"Я думаю, что Абаскаля и Гончаренко пока не отправят в отставку. Абаскаль, скорее всего, доработает в "Спартаке" сезон, и уже потом будет приниматься решение. "Уралу" терять нечего, команде нужно набирать очки и поэтому в матче со «Спартаком» будут играть в нападение. Интересно будет посмотреть на "Спартак", потому что команда имеет внутренние проблемы. Поэтому "Урал" точно даст бой", - цитирует Радченко "Чемпионат".
"Урал" сыграет со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ на "Лукойл Арене" 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 13-й строчке с 19-ю очками. Екатеринбургский клуб сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. "Красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.
Радченко: "Спартак" имеет внутренние проблемы, поэтому "Урал" точно даст бой
Бывший футболист высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"