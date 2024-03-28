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Салтыков: Аршавин звал меня в “Зенит”? Приятно, когда легенда замечает твои труды

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Игрок “Крыльев Советов” Никита Салтыков прокомментировал слова легендарного российского футболиста Андрея Аршавина об интересе к нему со стороны “Зенита”.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— Не думаю, что Аршавин прямо звал меня в команду. Может быть, он просто увидел мою игру и решил прощупать почву. В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды.

Ранее Андрей Аршавин признался, что несколько лет назад он хотел бы пригласить полузащитника Никиту Салтыкова в “Зенит”. Однако Павел Андреев, агент полузащитника, отказал Аршавину в переходе талантливого футболиста.

Напомним, Никита Салтыков до конца текущего сезона будет выступать за “Крылья Советов”. Летом он перейдет в московский “Локомотив”.

Источник: “РБ Спорт”

Салтыков Крылья Советов Зенит Андрей Аршавин
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