— Не думаю, что Аршавин прямо звал меня в команду. Может быть, он просто увидел мою игру и решил прощупать почву. В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды.
Ранее Андрей Аршавин признался, что несколько лет назад он хотел бы пригласить полузащитника Никиту Салтыкова в “Зенит”. Однако Павел Андреев, агент полузащитника, отказал Аршавину в переходе талантливого футболиста.
Напомним, Никита Салтыков до конца текущего сезона будет выступать за “Крылья Советов”. Летом он перейдет в московский “Локомотив”.
Источник: “РБ Спорт”
Салтыков: Аршавин звал меня в “Зенит”? Приятно, когда легенда замечает твои труды
Игрок “Крыльев Советов” Никита Салтыков прокомментировал слова легендарного российского футболиста Андрея Аршавина об интересе к нему со стороны “Зенита”.
Фото: ПФК "Крылья Советов"