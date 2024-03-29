Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился своими рассуждениями относительно деятельности некоторых журналистов. По словам Макарова, после прочтения некоторых материалов он принял решение держаться от журналистов подальше, особенно сразу после завершения матчей. Макаров добавил, что он дает интервью только тем, с кем он давно знаком и с кем у него никогда не возникало никаких проблем.
«Я не люблю журналистов. Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку. Я не люблю такое. Есть журналисты, которым я доверяю и могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дела», - передает слова Макарова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Денис Макаров появился в составе «Динамо» в 20 противостояниях, в которых полузащитник записал на свой счет четыре голевых удара и не отметился результативными передачами. Нынешняя стоимость футболиста по оценке Transfermarkt составляет три миллиона евро.
Игрок "Динамо" Макаров: есть журналисты, с которыми у меня нет желания иметь дела
Футболист «Динамо» Денис Макаров высказался относительно журналистов.
Фото: "Чемпионат"