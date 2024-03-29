Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос относительно своего празднования гола в ворота «Динамо». Напомним, что вчера, 29 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» местное «Динамо» принимало «Ростов». По итогам противостояния подопечные Валерия Карпина смогли одержать разгромную победу со счетом 4:1, два из четырех голов «желто-синих» забил иранский нападающий Мохаммад Мохеби.
«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять его празднование. И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», - передает слова Мохеби «СЭ».
Игрок "Ростова" Мохеби: подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри
Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби поделился информацией о своем праздновании гола в ворота «Динамо».
Фото: ФК "Ростов"