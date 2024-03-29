Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов поделился размышлениями относительно возможного продления Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды России. Отметим, что Глебов сыграл за сборную России в одиннадцати матчах и не отличился голами. В нынешнем сезоне Даниил под руководством Валерия Карпина в «Ростове» появился на поле в 28 играх во всех турнирах, записал на свой счет два результативных удара и одну голевую передачу.
«В сборной России сейчас хорошая атмосфера. Видно хороший рисунок игры. Есть какой-то свой почерк. Ребята кайфуют, когда едут на сборы. Хорошая новость, что Карпин может продлить контракт со сборной России», - передает слова Глебова «Чемпионат».
Игрок "Ростова" Глебов – о сборной России: сейчас хорошая атмосфера, видно рисунок игры
Футболист «Ростова» Даниил Глебов поделился мыслями о возможном продлении Валерия Карпина в качестве наставника сборной России.
Фото: Sport24