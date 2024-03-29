Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился своим мнением относительно прогнозов экспертов касательно результатов команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Якимов отметил, что в «Факеле» самый маленький бюджет в рамках РПЛ, когда эксперты говорят про них в негативном ключе, Вячеславу кажется, что они считают их слабыми.
«До начала сезона все эксперты говорили, что «Факел» — первый претендент на вылет. Такое отношение нас разозлило! Приятно, когда в тебя не верят, а ты доказываешь обратное. И видишь, что с нами начинают считаться. Пришел Сергей Ташуев — и мы в РПЛ проиграли только «Рубину», - передает слова Якимова «СЭ».
Якимов: "Факел" разозлило то, что к нам относились как к первым претендентам на вылет
Игрок «Факела» Вячеслав Якимов высказался о предсказаниях экспертов в отношении команды на этот сезон.
Фото: ФК "Факел"