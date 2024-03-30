"Спартак" обязан обыгрывать "Урал", если хочет претендовать на какие-то медали, "Динамо" вчера тоже претендовало на чемпионство до матча с "Ростовом". Думаю, "красно-белые" выиграют сегодня", - цитирует Заварзина "РБ Спорт".
Московский "Спартак" сыграет с екатеринбургским "Уралом" сегодня, 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Урал" занимает 13-е место с 19-ю очками. "Красно-белые" сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, екатеринбургский клуб в 1/4 финала Пути регионов сыграет с "Локомотивом".
Заварзин: "Спартак" одержит победу над "Уралом"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о сегодняшнем матче "красно-белых" с "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"