"Верю в те же 25 процентов. Буду оптимистом. Мы еще играем с "Зенитом" дома, можем их чуть-чуть поддавить. Я в раздевалке сказал команде, что мы можем проиграть. Но не так, как сегодня", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Вчера, 29-го марта московское "Динамо" на своем поле уступило "Ростову" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 1:4. Забитыми мячами отметились: Щетинин, Мохеби (дубль), Глебов и Бителло. На данный момент команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков. Петербургский "Зенит", лидирующий в чемпионате, имеет 40 очков и на момент написания новости проводит матч с самарскими "Крыльями Советов".
Личка - о шансах на чемпионство: верю в те же 25 процентов, мы можем чуть-чуть поддавить "Зенит"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о шансах команды на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"