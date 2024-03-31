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Помазун: в контракте с ЦСКА запретов на переход в “Спартак” нет

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Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий за “Урал” на правах аренды, высказался о возможном переходе в “Спартак”.
Фото: "Матч ТВ"
– Нет ли у меня никаких запретов в вопросе возможного перехода в “Спартак”? Никаких. В контракте с ЦСКА запретов на переход в “Спартак” нет.

Напомним, Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2028 года. До конца нынешнего сезона российский вратарь будет выступать за екатеринбургский “Урал” на правах аренды. В этом году в СМИ появлялась информация о том, что Помазун интересен московскому “Спартаку”.

Источник: “Чемпионат”

Илья Помазун ЦСКА Спартак Урал Российские трансферы
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