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Тео Бонгонда: мне не страшно находиться в Москве

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Игрок “Спартака” Тео Бонгонда ответил на вопрос о том, не страшно ли ему находиться в Москве после трагедии в “Крокус Сити Холле”.
Фото: ФК "Спартак"
– Нет, мне не страшно, — приводит слова игрока РИА Новости.

22 марта в “Крокус Сити Холле” в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По сведениям СК РФ, количество погибших при трагедии составляет более 140 человек. Число жертв может увеличиться.

Напомним, Тео Бонгонда перебрался в московский “Спартак” летом 2023 года.

Тео Бонгонда Спартак
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