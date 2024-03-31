– Нет, мне не страшно, — приводит слова игрока РИА Новости.
22 марта в “Крокус Сити Холле” в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По сведениям СК РФ, количество погибших при трагедии составляет более 140 человек. Число жертв может увеличиться.
Напомним, Тео Бонгонда перебрался в московский “Спартак” летом 2023 года.
Тео Бонгонда: мне не страшно находиться в Москве
Игрок “Спартака” Тео Бонгонда ответил на вопрос о том, не страшно ли ему находиться в Москве после трагедии в “Крокус Сити Холле”.
Фото: ФК "Спартак"