"Я не в курсе про божественные связи "Спартака". Сомневаюсь... В "Зените" состав Семак выбирает сам", - приводит слова Медведева "СЭ".
Напомним, вчера, 30 марта, перед началом игры в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги против екатеринбургского "Урала" (0:0) главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль признался, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на матч.
По итогам 22 туров чемпионата России "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда Абаскаля набрала 32 очка и отстает на данный момент от лидирующего "Зенита" на девять баллов.
Медведев: я не в курсе про божественные связи "Спартака". В "Зените" Семак сам выбирает состав
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля о выборе основного состава.
Фото: ФК "Зенит"