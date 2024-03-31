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Медведев: я не в курсе про божественные связи "Спартака". В "Зените" Семак сам выбирает состав

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля о выборе основного состава.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не в курсе про божественные связи "Спартака". Сомневаюсь... В "Зените" состав Семак выбирает сам", - приводит слова Медведева "СЭ".

Напомним, вчера, 30 марта, перед началом игры в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги против екатеринбургского "Урала" (0:0) главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль признался, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на матч.

По итогам 22 туров чемпионата России "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда Абаскаля набрала 32 очка и отстает на данный момент от лидирующего "Зенита" на девять баллов.

Александр Медведев Зенит Сергей Семак Гильермо Абаскаль Спартак
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