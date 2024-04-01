"Мы обязаны набирать очки и показывать хороший футбол. Победа всегда превыше всего. Ведь если ты не побеждаешь, тяжелее показывать хороший футбол. Конечно, я понимаю Абаскаля, ведь мы говорим на одном языке. А это помогает лучше понять друг друга", - цитирует Бонгонду "Чемпионат".
Московский "Спартак" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура РПЛ (0:0). "Красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате после зимней паузы, команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Нападающий Квинси Промес не вернулся с командой из ОАЭ, так как был задержан за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Команда испанского специалиста сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Бонгонда: мы обязаны набирать очки и показывать хороший футбол
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда высказался об игре московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"