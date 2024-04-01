"У нас поставлена задача, футболисты ее знают. Мы боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение", - цитирует Леонченко "СЭ".
В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провел за московский "Локомотив" 17 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в четыре миллиона евро. Антон Миранчук провел за "железнодорожников" 28 матчей, в которых отметился 4-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Контракты обоих игроков истекают по окончании текущего сезона.
Леонченко - о контрактах Жемалетдинова и Миранчука: мы боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался об истекающих контрактах Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"