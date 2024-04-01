"Комментировать судейство не моя прерогатива. Но, думаю, что стали больше давать бороться и меньше свистеть при единоборствах. Наверное, это лучше и глобально хорошо. Если брать европейские чемпионаты, то там судьи дают командам бороться. Есть какие?то положительные моменты", - цитирует Глебова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной России в восемь миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Завтра, 2-го апреля южане сыграют с подмосковными "Химками" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России, ранее команда вылетела из верхней сетке, уступив в четвертьфинале московскому ЦСКА (1:3 - общ.)
Глебов: судьи в РПЛ стали больше давать бороться и меньше свистеть при единоборствах, это хорошо
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов считает, что российские судьи начали допускать больше борьбы в матчах.
Фото: ФК "Ростов"