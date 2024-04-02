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Хавбек "Ростова" Щетинин - о своем прозвище: иностранцы сначала были в шоке

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Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал, как легионеры реагировали, на прозвище "Щит", которое носит в команде игрок.
Фото: официальный сайт РПЛ
"В "Ростове" меня все называют Щит. Иностранцы сначала в шоке были, но потом им объяснили", - рассказал Щетинин "Sport 24".

Кирилл Щетинин перебрался в "Ростов" из "Зенита-2" летом 2021-го года. В текущем сезоне на счету 22-летнего полузащитника 2+2 в 16-ти матчах РПЛ по системе гол+пас, в том числе гол в ворота московского "Динамо" в последнем туре.

Слово "Щит" в англоговорящих странах созвучно с ругательством и используется, преимущественно, в качестве оскорбления.

Кирилл Щетинин Ростов
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