"Нам нельзя разговаривать, потому что удалили. За что? Спросите у судьи", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Тренеры "Ростова" Виктор Онопко и Валерий Карпин были удалены по окончании основного времени. "Ростов" одержал победу над "Химками" в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, 7:6 - пен.) в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. После 21-го сыгранного тура южане занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 очков.
Валерий Карпин: за что удалили? Спросите у судьи
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал об удалении в матче Кубка России с "Химками" (0:0, 7:6 - пен.).
Фото: ФК "Ростов"