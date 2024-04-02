– Уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы “Зенит” выиграл, нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки, а нам еще играть с ними.
Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-лиги московское “Динамо” сыграло против “Ростова”. Встреча завершилась для бело-голубых разгромным поражением со счетом 1:4. Сейчас подопечные Марцела Лички имеют в собственном активе 38 очков. Они идут третьими в турнирной таблице чемпионата страны.
Источник: “Чемпионат”
Личка: уверен, что “Динамо” находится в чемпионской гонке
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка высказался об участии своей команды в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"