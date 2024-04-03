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Личка – об игре со “Спартаком”: единственное, что я хочу, – выиграть. Для нас это особенный матч

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Наставник “Динамо” Марцел Личка высказался о предстоящем матче против “Спартака”.
Фото: ФК "Динамо"
– Единственное, что я хочу, – выиграть. Для нас это особенный матч. Я еще ни разу не играли со “Спартаком” вничью? Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна.

Матч между московскими “Динамо” и “Спартаком” состоится 7 апреля. Данная встреча начнется в 19:30 по столичному времени. Она войдет в программу 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, московское “Динамо” имеет на своем счету 38 очков. Коллектив Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Марцел Личка Спартак Динамо
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