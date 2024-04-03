– Единственное, что я хочу, – выиграть. Для нас это особенный матч. Я еще ни разу не играли со “Спартаком” вничью? Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна.
Матч между московскими “Динамо” и “Спартаком” состоится 7 апреля. Данная встреча начнется в 19:30 по столичному времени. Она войдет в программу 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, московское “Динамо” имеет на своем счету 38 очков. Коллектив Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Личка – об игре со “Спартаком”: единственное, что я хочу, – выиграть. Для нас это особенный матч
Фото: ФК "Динамо"