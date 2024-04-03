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Колосков: "Спартак" - средняя команда с большими турнирными претензиями. "Зенит" объективно фаворит

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Зенит".
Фото: РФС
- "Спартак" сейчас - это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор - это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то "Зенит" фаворит предстоящего матча, - передаёт слова Колоскова Legalbet.

Первая игра двухматчевого противостояния "Спартака" и "Зенита" в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России пройдёт на московской "Лукойл Арене" 3 апреля. Стартовый свисток запланирован на 20:30 по столичному времени.

"Зенит" занимает первое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 21 матче. "Спартак" идёт в РПЛ шестым с 32 набранными очками на такой же дистанции.

Кубок России Спартак Зенит Вячеслав Колосков
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