"В Москве я чувствую себя в безопасности. С момента моего приезда сюда я не сталкивался с какими?либо проблемами. Москва - один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь. Сталкивался ли я с бытовыми проблемами, с пробками? Нет. Я очень хорошо умею адаптироваться к окружающей среде. В Москве чувствую себя как дома", - поделился Бонгонда.
Тео Бонгонда перебрался в московский "Спартак" перед стартом текущего сезона из испанского "Кадиса" за 7 миллионов евро. В первом сезоне за "красно-белых" Бонгонда принял участие в 17-ти матчах РПЛ, забил в них 4 мяча и записал на свой счет одну голевую передачу. Также на счету 28-летнего футболиста 1 гол в 6-ти матчах за "Спартак" в Кубке России.
Напомним, во время зимней паузы в чемпионате России Бонгонда уезжал в расположение сборной ДР Конго, с которой принимал участие в финальной стадии Кубке Африканских Наций. Сборная ДР Конго дошла до полуфинала турнира, а в матче за 3-е место уступила сборной ЮАР в серии пенальти.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Спартака" Бонгонда: Москва - один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь
Вингер "Спартака" Тео Бонгонда поделился впечатлениями от жизни в Москве.
Фото: "Чемпионат"