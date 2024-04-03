Московский "Локомотив" не планирует менять главного тренера по ходу сезона. Как сообщает "Чемпионат", Михаил Галактионов планирует попросить руководство "железнодорожников" отправить его в отставку. Однако, боссы "Локомотива", по данным источника, не хотят отпускать 39-летнего специалиста и будут уговаривать его доработать сезон.
Московский "Локомотив" вылетел из Кубка России, уступив в 1/4 финала "Пути регионов" на выезде "Уралу" (0:1). В первых трех турах чемпионата России в весенней части сезона "железнодорожники" также не смогли одержать ни одной победы. Дерби с "Динамо" в 19-м туре завершилось поражением (1:2), а в 20-м и 22-м турах "Локо" сыграл вничью с "Сочи" (2:2) и "Краснодаром" (1:1).
Контракт Михаила Галактионова с "Локомотивом" действует до лета 2024-го года. В качестве возможных сменщиков Галактионова называются экс-тренер сборной России Станислав Черчесов и возглавлявший ранее "железнодорожников" сербский специалист Марко Николич из эмиратского "Шабаб Аль-Ахли".
Источник: руководство "Локомотива" против ухода Галактионова из клуба
Руководство московского "Локомотива" не планирует увольнять главного тренера команды Михаила Галактионова после поражения от "Урала" (0:1) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"