Игра закончилась победой питерцев со счетом 2:1, дубль оформил 18-летний новобранец клуба Педро. "Спартак" забил первым, но в итоге упустил преимущество.
"Теперь преимущество у "Зенита", потому что обыграли "Спартак" в гостях, а впереди матч дома. «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния", - сказал экс-спартаковец Евгений Бушманов.
Он похвалил москвичей за первый тайм, который они выиграли, а также отметил действия новичка "Зенита" Педро.
Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.
Источник: Чемпионат
Бушманов: "Спартаку" будет непросто перевернуть ход противостояния с "Зенитом"
Бывший футболист Евгений Бушманов оценил первый матч 1/2 финала Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: РФС