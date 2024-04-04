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Бушманов: "Спартаку" будет непросто перевернуть ход противостояния с "Зенитом"

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Бывший футболист Евгений Бушманов оценил первый матч 1/2 финала Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: РФС
Игра закончилась победой питерцев со счетом 2:1, дубль оформил 18-летний новобранец клуба Педро. "Спартак" забил первым, но в итоге упустил преимущество.

"Теперь преимущество у "Зенита", потому что обыграли "Спартак" в гостях, а впереди матч дома. «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния", - сказал экс-спартаковец Евгений Бушманов.

Он похвалил москвичей за первый тайм, который они выиграли, а также отметил действия новичка "Зенита" Педро.

Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат

Спартак Зенит Евгений Бушманов
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