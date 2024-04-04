- Я слежу за чемпионской гонкой. Команда смотрит, кто на вершине. Если говорить насчёт "Динамо", то у них там своя борьба, свои амбиции, мне-то что? Мои цели - это закрепиться в основе своей команды и забить как можно больше голов, - передаёт слова Комличенко "Чемпионат".
28-летний нападающий "Ростова" Николай Комличенко в текущем сезоне сыграл за жёлто-синих в 20 матчах, забил 4 гола и выполнил 3 результативных паса. В конце тренировочных сборов форвард получил травму и пропустил первые матчи дончан в марте 2024 года, уступив место в основном составе Егору Голенкову.
С января 2020 года по июль 2021 года Комличенко выступал за московское "Динамо".
Комличенко: у "Динамо" своя борьба, мне-то что? Моя цель - закрепиться в основе "Ростова"
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос об участии в чемпионской гонке своего бывшего клуба "Динамо" и своих текущих целях.
Фото: ФК "Ростов"