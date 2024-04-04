Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своими размышлениями насчет главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова. По словам Наумова, весенняя часть сезона не задалась у «красно-зеленых», но это было понятно, так как у руля команды стоит неопытный тренер, которому предстоит сделать немало ошибок.
«Теперь, конечно, наверное, с ним расстанутся, хотя, я считаю, до конца сезона нужно дать ему доработать. Уволить сразу можно только при одном условии — если ты берешь маститого тренера и понимаешь, что он очень быстро может поправить ситуацию», - передает слова Наумова «РБ Спорт».
Наумов: считаю, что Галактионову нужно дать доработать до конца сезона
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нынешнем наставнике команды Михаиле Галактионове.
Фото: "Чемпионат"