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Наумов: считаю, что Галактионову нужно дать доработать до конца сезона

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нынешнем наставнике команды Михаиле Галактионове.
Фото: "Чемпионат"
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своими размышлениями насчет главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова. По словам Наумова, весенняя часть сезона не задалась у «красно-зеленых», но это было понятно, так как у руля команды стоит неопытный тренер, которому предстоит сделать немало ошибок.

«Теперь, конечно, наверное, с ним расстанутся, хотя, я считаю, до конца сезона нужно дать ему доработать. Уволить сразу можно только при одном условии — если ты берешь маститого тренера и понимаешь, что он очень быстро может поправить ситуацию», - передает слова Наумова «РБ Спорт».

Локомотив Николай Наумов Михаил Галактионов
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