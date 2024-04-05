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Гендиректор “Спартака” Малышев: не верю, что Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили

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Гендиректор “Спартака” Олег Малышев высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"
— Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили? Не верю в это. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха.

В последние недели в СМИ активно обсуждается информация о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть должность главного тренера московского “Спартака”. Отдельные эксперты полагают, что испанский специалист намеренно добивается отставки, чтобы получить неустойку.

Напомним, текущий трудовой договор Абаскаля с московским “Спартаком” истекает в конце следующего сезона.

Источник: “РБ Спорт”

Гильермо Абаскаль Малышев Спартак
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