— Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили? Не верю в это. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха.
В последние недели в СМИ активно обсуждается информация о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть должность главного тренера московского “Спартака”. Отдельные эксперты полагают, что испанский специалист намеренно добивается отставки, чтобы получить неустойку.
Напомним, текущий трудовой договор Абаскаля с московским “Спартаком” истекает в конце следующего сезона.
Источник: “РБ Спорт”
Гендиректор “Спартака” Малышев: не верю, что Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили
Гендиректор “Спартака” Олег Малышев высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"