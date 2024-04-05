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Орлов - о Педро: в РПЛ нет таких футболистов, он из другой лиги. "Зенит" его может и за 100 миллионов продать

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Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказался о 18-летнем новичке сине-бело-голубых бразильце Педро.
Фото: ФК "Зенит"
- Удивил ли меня Педро? Приятно удивил. Ещё когда он впервые вышел и повёл мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги. Его тоже со временем продадут за 60 миллионов? Я думаю, и за 100 миллионов могут продать. Почему это вы планку ставите? - передаёт слова Орлова "Чемпионат".

18-летний бразильский вингер Педро перешёл в "Зенит" в феврале 2024 года из "Коринтианса", сумма трансферной компенсации составила 9 миллионов евро. В 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах футболист забил 2 гола, оформив дубль в ворота московского "Спартака" в выездном матче полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России (2:1)

Зенит Педро Геннадий Орлов
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