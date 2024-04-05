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В "Болонье" опровергли информацию об интересе к Тикнизяну

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Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном интересе клуба к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну
Фото: Чемпионат.com
"Болонья" проявляет интерес к Наиру Тикнизяну? Это неправда", - приводит слова Сартори "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская "Болонья" в ближайшее время может начать переговоры по трансферу 24-летнего левого крайнего защитника сборной Армении и московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за "железнодорожников" 18 матчей в РПЛ, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал три результативных ассиста на партнеров. Также в активе защитника 8 игр в текущем розыгрыше Кубка России и оформил в них 3+3 по системе гол плюс пас.

Наир Тикнизян Локомотив Болонья Серия А Российские трансферы
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