"Болонья" проявляет интерес к Наиру Тикнизяну? Это неправда", - приводит слова Сартори "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что итальянская "Болонья" в ближайшее время может начать переговоры по трансферу 24-летнего левого крайнего защитника сборной Армении и московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за "железнодорожников" 18 матчей в РПЛ, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал три результативных ассиста на партнеров. Также в активе защитника 8 игр в текущем розыгрыше Кубка России и оформил в них 3+3 по системе гол плюс пас.
В "Болонье" опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном интересе клуба к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну
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