– Хиддинк – легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока.
Отметим, что под руководством Гуса Хиддинка российский нападающий Федор Смолов выступал в составе махачкалинского “Анжи”.
Гус Хиддинк в 2008 году привел сборную России по футболу к бронзовым медалям чемпионата Европы. В сезоне 2012-2013 он помог “Анжи” завоевать бронзу чемпионата России.
Источник: “Матч ТВ”
Смолов: Хиддинк – легендарный, чувак, но он больше психолог, нежели тренер
Форвард московского “Динамо” Федор Смолов высказался в адрес известного голландского тренера Гуса Хиддинка.
Фото: "Матч ТВ"