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Глушаков: Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к "Спартаку"

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Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Складывается ощущение, что он хочет, чтобы его уволили, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы говорить об этом, всегда его поддерживал. Однако в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к "Спартаку" — тем более", - цитирует Глушакова "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в 2022 году. После 21-го сыгранного тура клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда испанского специалиста уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. После зимней паузы "красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате России и не забили ни одного мяча.

Спартак Денис Глушаков Гильермо Абаскаль
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