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Судья Лапочкин - об удалении в матче "Урал" - "Крылья Советов": сложно сказать, что Кукуян хорошо отсудил матч

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Экс-судья Сергей Лапочкин раскритиковал работу Павла Кукуяна, который был назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов".
Фото: Telegram-канал ФК "Крылья Советов"
"Будут большие вопросы по удалению Итало. Непонятно, за что Кукуян показал вторую желтую карточку. В ногах ничего не было, рука тоже была в естественном положении. Там больше игрок "Крыльев" врезался в локоть. Сложно говорить, что игрок "Урала" попал рукой в лицо, по тем повторам, которые показали. Сомнительное удаление. Сложно говорить о том, что Кукуян хорошо отсудил этот матч", - сказал Лапочкин.

"Урал" минимально уступил на собственном поле самарским "Крыльям Советов" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России. Главный рефери матча Павел Кукуян назначил два пенальти - по одному в ворота каждой из команд. А на 62-й минуте бразильский защитник хозяев Итало был удален с поля за две желтые карточки.

Победу самарским "Крыльям" принес нападающий Амар Рахманович, оформивший в этом матче дубль. "Крылья Советов" набрали 33 очка в 22-х матчах чемпионата. Победа позволила команде подняться на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Урала" осталось 20 очков, с которыми команда из Екатеринбурга занимает 14-е место и идет в зоне стыковых матчей.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Лапочкин Павел Кукуян Урал Крылья Советов
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