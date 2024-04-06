Тренер "Урала" Виктор Гончаренко проигнорировал обязательную пресс-конференцию после матча своей команды в 23-м туре чемпионата России. Как сообщает "Матч ТВ", белорусский специалист не вышел на общение с журналистами после поражения своей команды от "Крыльев Советов".
"Урал" минимально уступил самарским "Крыльям Советов" (1:2) в матче 23-го тура Премьер-лиги. Игра проходила в Екатеринбурге. Победный мяч на 80-й минуте игры с пенальти забил нападающий гостей Амар Рахманович. С 61-й минуты "Урал" играл в меньшинстве из-за удаления после двух желтых карточек защитника хозяев Итало.
После 22-х матчей "Урал" располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 20-ю очками. Отрыв подопечных Виктора Гончаренко от зоны прямого вылета составляет 3 очка.
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после поражения от "Крыльев Советов"
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко не посетил пресс-конференцию после матча 23-го тура против "Крыльев Советов".
Фото: РИА Новости