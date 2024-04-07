Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 1 4 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Шеффилд Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
20:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Монца
2 - 4 2 4
Наполи2 тайм
Верона
19:00
ДженоаНе начат
Кальяри
19:00
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
18:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
4 - 3 4 3
МетцЗавершен
Монпелье
2 - 0 2 0
Лорьян2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Монако
18:05
РеннНе начат
Нант
21:45
ЛионНе начат

Чистяков: "Зенит" сыграл с "Крыльями Советов" вничью, и что? Все могут оступиться. Тем интереснее, гонка продолжается

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, арендованный "Сочи", считает, что у "сине-бело-голубых" нет спада.
Фото: Global Look Press
- У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у "Зенита". Сыграли с "Крыльями Советов" вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть. Такие клубы, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль" — все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.

Напомним, в 22-м туре российской Премьер-лиги "Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов". Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 1:1. Эта ничья стала уже пятой в текущем сезоне для подопечных Сергея Семака. Также петербуржцы потерпели 4 поражения.

На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара", сыгравшего на матч больше, составляет два балла.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Чистяков Сочи Зенит Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится