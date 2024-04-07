- У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у "Зенита". Сыграли с "Крыльями Советов" вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть. Такие клубы, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль" — все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.
Напомним, в 22-м туре российской Премьер-лиги "Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов". Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 1:1. Эта ничья стала уже пятой в текущем сезоне для подопечных Сергея Семака. Также петербуржцы потерпели 4 поражения.
На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара", сыгравшего на матч больше, составляет два балла.
Источник: "РБ Спорт"
Чистяков: "Зенит" сыграл с "Крыльями Советов" вничью, и что? Все могут оступиться. Тем интереснее, гонка продолжается
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, арендованный "Сочи", считает, что у "сине-бело-голубых" нет спада.
Фото: Global Look Press