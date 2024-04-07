"Ивич – топ-тренер, своей работой в "Краснодаре" он это доказал. Он может работать в любом топ-клубе России", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Владимир Ивич был уволен из "Краснодара" 13-го марта после поражения от "Химок" в Кубке России (0:2). Под руководством сербского специалиста южане доходили до финала турнира в сезоне-2022/2023. На его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 22-х сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают петербургский "Зенит" на два очка, но у команды Сергея Семака есть матч в запасе.
Камоцци: Ивич может работать в любом топ-клубе России
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"