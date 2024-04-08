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Червиченко: в рядах "Динамо" затесался изменник. Пусть теперь разбираются, как Лещук умудрился привезти два таких мяча

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал две результативные ошибки вратаря "Динамо" Игоря Лещука в московском дерби.
Фото: Чемпионат.com
- "Динамо" полностью переигрывало "Спартак". Ничья была "Спартаку" даже за счастье. Но в рядах "Динамо" затесался изменник. Когда залетает один такой, то можно говорить про случайность. Но когда два таких… У нас это называли, что кто-то сдает матчи. Пусть руководители "Динамо" разбираются, как их вратарь умудрился привезти два таких мяча.

Столичное дерби в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги завершилось волевой победой "Спартака" над "Динамо". Матч проходил на домашнем стадионе "бело-голубых" "ВТБ Арена" и закончился со счетом 2:1. Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте игры после точно реализованного пенальти полузащитником Луисом Чавесом. Однако на 74-й минуте голкипер "Динамо" Игорь Лещук отбил мяч перед собой и нападающий "красно-белых" Александр Соболев сравнял счет. Еще через 14 минут Лещук вновь совершил ошибку в аналогичном эпизоде, а Соболев вновь оказался первым на добивании, оформив дубль.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Динамо Спартак
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