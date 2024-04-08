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Кафу: зачем бразильцы едут в "Зенит"? Команда показывает хороший уровень в Европе и выигрывает трофеи в России

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Чемпион Мира-2002 в составе сборной Бразилии Кафу предположил, почему его соотечественники переходят в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
"Бразильцы едут в "Зенит" за деньгами? Нет, потому что "Зенит" – команда, которая играла в Лиге чемпионов, показывает хороший уровень игры в Европе и выигрывает трофеи у себя в стране", - поделился Кафу в интервью "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили три бразильских новичка. Центральный защитник Нино перебрался из "Флуминенсе", с которым стал обладателем Кубка Либертадорес. Полузащитник Артур перешел в "Зенит" из "Палмейраса", в составе которого стал чемпионом Бразилии. 18-летний вингер Педро перешел из "Коринтианса".

Всего в составе "Зенита" девять футболистов представляют Бразилию: Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Педро и Артур.

Кафу Зенит
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