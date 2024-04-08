Динамовцы вели по ходу матча, но пропустили два гола во втором тайме. За красно-белых дважды отличился Александр Соболев, форвард смог поразить ворота не без ошибок Лещука.
Марцел Личка убежден, что его команда должна была выигрывать московское дерби. Он сказал слова поддержки Игорю Лещуку в раздевалке после финального свистка.
"В раздевалке я сказал ему: "Лещ, мы тебя поддерживаем. Постарайся остаться ментально сильным. Мы не будем на тебя кричать и убивать. Ты должен быть с нами и помогать", - сказал Личка.
На вопрос о том, поставит ли он Лещука в ворота в следующей игре, главный тренер бело-голубых ответил неоднозначно.
"Посмотрим", - сдержано сказал Личка.
"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице с 38-ю набранными очками. На втором и первом местах находятся "Краснодар" (43 очка) и "Зенит" (44).
Источник: "РБ Спорт"
Личка: после матча со "Спартаком" сказал Лещуку, что мы его поддерживаем
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что команда не будет давить на голкипера Игоря Лещука, из-за ошибок которого бело-голубые проиграли "Спартаку" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"