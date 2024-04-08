Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 0 3 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
2 - 1 2 1
Арсенал Тула2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
21:45
ИнтерНе начат

Личка: после матча со "Спартаком" сказал Лещуку, что мы его поддерживаем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что команда не будет давить на голкипера Игоря Лещука, из-за ошибок которого бело-голубые проиграли "Спартаку" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"
Динамовцы вели по ходу матча, но пропустили два гола во втором тайме. За красно-белых дважды отличился Александр Соболев, форвард смог поразить ворота не без ошибок Лещука.

Марцел Личка убежден, что его команда должна была выигрывать московское дерби. Он сказал слова поддержки Игорю Лещуку в раздевалке после финального свистка.

"В раздевалке я сказал ему: "Лещ, мы тебя поддерживаем. Постарайся остаться ментально сильным. Мы не будем на тебя кричать и убивать. Ты должен быть с нами и помогать", - сказал Личка.

На вопрос о том, поставит ли он Лещука в ворота в следующей игре, главный тренер бело-голубых ответил неоднозначно.

"Посмотрим", - сдержано сказал Личка.

"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице с 38-ю набранными очками. На втором и первом местах находятся "Краснодар" (43 очка) и "Зенит" (44).

Источник: "РБ Спорт"

Марцел Личка Динамо Игорь Лещук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится