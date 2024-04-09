"Чалов сбавил обороты. Он вообщем-то никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять. В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с "Факелом", когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Сегодня, 9-го апреля московский ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым до лета 2025 года, предыдущий контракт игрока истекал в конце 2024 года. В текущем сезоне форвард провел за "армейцев" 31 матч, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро. Ранее игрок заявлял, что хочет перейти в клуб из европейской лиги. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков.
Пономарев: Чалов никогда не был настоящим форвардом - пусть уезжает, у него неинтересная игра
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о продлении контракта Федором Чаловым с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА