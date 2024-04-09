"Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Федору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать. Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил там. А Чалов все никак не уедет. Так может и пересидеть в РПЛ", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сегодня, 9-го апреля московский ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым до лета 2025 года, предыдущий контракт игрока истекал в конце 2024 года. В текущем сезоне форвард провел за "армейцев" 31 матч, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро. Ранее игрок заявлял, что хочет перейти в клуб из европейской лиги. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков.
Канчельскис: Чалов все никак не уедет - так может и пересидеть в РПЛ
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" высказался о продлении контракта Федром Чаловым с московским ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА