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Гранат: при Ивиче "Краснодар" играл надежнее, но не было ярких действий в атаке

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Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре "Краснодара" под руководством Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
"При Ивиче "Краснодар" играл надежнее, но не было ярких действий в атаке. Такой футбол не пройдет с лидерами. Нужно корректировать игру в обороне. Петербуржцам будет непросто с "Краснодаром", - цитирует Граната "РБ Спорт".

Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" после того, как команда после зимней паузы не одержала ни одной победы в чемпионате России и вылетела из Кубка России, уступив "Химкам" (0:2). На его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 22-х сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. Команда Мурада Мусаева сыграет с подопечными Сергея Семака в следующем туре РПЛ.

Владимир Гранат Краснодар Владимир Ивич Мурад Мусаев
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