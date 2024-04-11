По информации Legalbet, руководство московского "Динамо" рассматривает возможность подписания нового вратаря по окончании текущего сезона. Сообщается, что "бело-голубые" заинтересованы в услугах голкипера Ильи Помазуна, играющего за "Урал" на правах аренды из ЦСКА, и игрока "Краснодара" Станислава Агкацева. Отмечается, что официальных запросов столичный клуб пока не делал.
"Динамо" набрало 38 очков в 22 матчах и занимает на данный момент третью строчку в турнирной таблице РПЛ.
"Динамо" изучает возможность покупки Помазуна и Агкацева
Столичное "Динамо" рассматривает возможность подписания нового голкипера.
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