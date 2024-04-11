Как сообщает источник, “Локомотив” из-за низкой результативности нападающих после возобновления сезона вернулся к поиску нового форварда. Одна из опций – Жан-Филипп Крассо из “Црвены Звезды”. Железнодорожники рассматривают вариант с подписанием ивуарийского игрока в летнее трансферное окно.
Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Крассо принял участие в 27 матчах “Црвены Звезды” во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счет восемь голов и пять результативных передач.
Источник: “Матч ТВ”
“Матч ТВ”: “Локомотив” начал поиск нападающего на лето
Московский “Локомотив” хочет подписать нового нападающего предстоящим летом.
Фото: "Матч ТВ"