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“Матч ТВ”: “Локомотив” начал поиск нападающего на лето

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Московский “Локомотив” хочет подписать нового нападающего предстоящим летом.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, “Локомотив” из-за низкой результативности нападающих после возобновления сезона вернулся к поиску нового форварда. Одна из опций – Жан-Филипп Крассо из “Црвены Звезды”. Железнодорожники рассматривают вариант с подписанием ивуарийского игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Крассо принял участие в 27 матчах “Црвены Звезды” во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счет восемь голов и пять результативных передач.

Источник: “Матч ТВ”

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