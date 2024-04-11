"Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?" - сказал Дьяков.
Манфред Угальде перебрался в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в зимнее трансферное окно. За трансфер коста-риканского нападающего "красно-белые" заплатили 13 миллионов евро. При достижении определенных бонусов сумма может возрасти до 15-ти миллионов.
Угальде был признан игроком матча в своей дебютной игре за "Спартак" - против "Зенита" (0:0) в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура РПЛ. Всего на счету 21-летнего форварда ноль результативных действий в первых четырех матчах в составе "Спартака" в РПЛ. В Кубке России, однако, Манфред Угальде отличился в первом матче 1/2 финала "Пути РПЛ" против "Зенита" (1:2).
Источник: "Евро-футбол"
Дьяков: Угальде взяли за баснословные деньги. В "Спартаке" он вообще не оправдывает ожидания
Экс-защитник сборной России Виталий Дьяков раскритиковал новичка московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"