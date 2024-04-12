- “Спартак” объявил о вашем уходе из клуба. Прокомментируете? Можете ли оценить свою работу в клубе?
- Нет, спасибо, – приводит слова Эшуорта “СЭ”.
Напомним, Пол Эшуорт работал в московском “Спартаке” с сентября 2022 года. Поначалу британский менеджер занимал пост спортивного директора команды. Прошлой зимой он был переведен на пост технического директора клуба.
Эшуорт отказался комментировать результаты своей работы в “Спартаке”
Бывший технический директор московского “Спартака” Пол Эшуорт отказался комментировать свой уход из российского клуба.
Фото: ФК "Спартак"