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Эшуорт отказался комментировать результаты своей работы в “Спартаке”

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Бывший технический директор московского “Спартака” Пол Эшуорт отказался комментировать свой уход из российского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
- “Спартак” объявил о вашем уходе из клуба. Прокомментируете? Можете ли оценить свою работу в клубе?

- Нет, спасибо, – приводит слова Эшуорта “СЭ”.

Напомним, Пол Эшуорт работал в московском “Спартаке” с сентября 2022 года. Поначалу британский менеджер занимал пост спортивного директора команды. Прошлой зимой он был переведен на пост технического директора клуба.

Спартак Пол Эшуорт
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